Зона відчуження Фукусіми: унікальні фото та відео демонструють життя дикої природи / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131931-pryroda-fukusimy-pryhovani-kamery-zafiksuvaly-zviriv-u-zoni-vidchujennya-aes-yaponiyi-foto-video.html

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У зоні відчуження АЕС «Фукусіма» в Японії, де весною 2011 року сталася масштабна аварія, екологи з Університету Джорджії зафіксували понад 20 видів тварин. Дикі кабани, макаки та єнотовидні собаки мешкають поблизу покинутої атомної станції.

Для обстеження живої природи навколо станції експерти використовували 106 дистанційних камер. Отримані з них дані свідчать про зростання популяції тварин після ядерної катастрофи та відселення людей з регіону, пише Daily Mail.

Аварія на АЕС «Фукусіма» сталася 11 березня 2011 року внаслідок цунамі, спровокованого потужним землетрусом. Стихія вивела з ладу зовнішні системи енергопостачання та резервні дизельні генератори, що призвело до відімкнення основної та аварійної систем охолодження ректорів. Внаслідок цього паливо, яке перебувало у реакторах № 1, № 2 і № 3, розплавилося.

Раніше влада Японії вирішила частково скасувати розпорядження щодо евакуації населення з територій, які були забруднені внаслідок аварії на АЕС «Фукусіма». Планувалося частково скасувати розпорядження про евакуацію в місті Футаба. Це єдине місто, на всій території якого досі діє відповідне розпорядження. Зазначається, що ніхто з колишніх мешканців не висловив бажання повернутися в північно-східну частину міста, яка сильно постраждала від цунамі.