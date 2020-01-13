Зона отчуждения Фукусимы: уникальные фото и видео демонстрируют жизни дикой природы после аварии

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В зоне отчуждения АЭС «Фукусима» в Японии, где весной 2011 года произошла масштабная авария, экологи из Университета Джорджии зафиксировали более 20 видов животных. Дикие кабаны, макаки и енотовидные собаки обитают близ заброшенной атомной станции.

Для обследования живой природы вокруг станции эксперты использовали 106 дистанционных камер. Полученные из них данные свидетельствуют о росте популяции животных после ядерной катастрофы и отселения людей из региона, пишет Daily Mail.

Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года в результате цунами, спровоцированного мощным землетрясением. Стихия вывела из строя внешние системы энергоснабжения и резервные дизельные генераторы, что привело к отключению основной и аварийной систем охлаждения ректоров. В результате топливо, которое находилось в реакторах № 1, № 2 и № 3, расплавилось.

Ранее власти Японии решили частично отменить распоряжение об эвакуации населения с территорий, которые были загрязнены в результате аварии на АЭС «Фукусима». Планировалось частично отменить распоряжение об эвакуации в городе Футаба. Это единственный город, на всей территории которого до сих пор действует соответствующее распоряжение. Вместе с тем никто из бывших жителей не выразил желания вернуться в северо-восточную часть города, которая сильно пострадала в результате цунами.