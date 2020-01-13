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Убийц Окуевой задержали. Фото: Нацполиция

Нацполиция проводит брифинг по делу об убийстве Амины Окуевой (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 янв 2020, 12:50
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Игорь Клименко, председатель Национальной полиции Украины, и Андрей Небытов, начальник Главного управления полиции в Киевской области, проводят брифинг касательно задержания организатора группы киллеров, причастных к убийству добровольца Амины Окуевой и ранения ее мужа Адама Осмаева.

Как известно, 12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала людей, которых подозревают в убийстве в октябре 2017 года добровольца Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева.

Кроме того, вчера глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что члены этой банды подозреваются в серии убийств. Часть из них разоблачили и задержали еще раньше.

Напомним, убийство Окуевой произошло 30 октября 2017 года в Васильковском районе Киевской области. Автомобиль, в котором она находилась с Осмаевым, обстреляли на железнодорожном переезде. Осмаев получил огнестрельное ранение в ногу, Окуевой пуля попала в голову, она скончалась на месте. Тогда поймать киллеров правоохранителям не удалось.

Среди возможных версий причины убийства — действия российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в Украине и личная месть Адаму Осмаеву за главу Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Ракурс


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