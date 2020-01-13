Новости медицины: увеличение минимальной зарплаты снижает смертность от суицида / Фото fdlx.com/

https://racurs.ua/n131938-povyshenie-minimalnogo-dohoda-daje-na-dollar-snijaet-risk-samoubiystv-uchenye.html

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Влияние финансового благополучия на статистику самоубийств оценили эпидемиологи из Университета Эмори в США. Ученые нашли корреляцию между базовым доходом и смертностью от суицида.

Эпидемиолог Джон Кауфман вместе с коллегами опубликовали свое исследование в профильном журнале Journal of Epidemiology & Community Health. Оно проводилось на базе данных статистики по США, где минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным правительством, но каждый штат может изменять его в сторону повышения. Также ученые учитывали и другие экономические показатели каждого региона, включая безработицу и величину ВВП, пишет Naked science.

В качестве контрольной группы эпидемиологи выбрали выпускников колледжей, поскольку люди с высшим образованием реже склонны к самоубийству и реже работают за минимальную допустимую зарплату. На фоне этой группы рассматривалось поведение представителей остальных групп.

На суицид среди выпускников колледжей изменения минимального размера оплаты труда практически не влияли. Однако для людей с общим и неполным общим образованием в возрасте от 18 до 64 лет повышение минимального дохода на каждый доллар приводило к снижению смертности от самоубийств на 6%. Кроме того, по данным исследования, важную роль в этом вопросе играет также безработица.