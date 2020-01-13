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Ракурс
Колония. Фото: Цензор.НЕТ

Пытки в колонии Харькова расследует Офис генпрокурора

13 янв 2020, 13:42
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Пытки в Алексеевской исправительной колонии № 25 будет расследовать Офис генерального прокурора. Правозащитники из общественной организации «Харьковская правозащитная группа» в заявлении указали на неоднократные факты пыток заключенных на протяжении 2017−2019 годов, целью которых было запугивание и дискриминация осужденных. Приводятся примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершение других насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство заключенных.

В заявлении правозащитники также указали на грубое нарушение законодательства о труде, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование фактов совершения преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 поручено провести территориальному управлению ГБР в городе Полтава

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) прокурорами Офиса генпрокурора были внесены сведения с признаками уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (совершенные повторно пытки по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Источник: Ракурс


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