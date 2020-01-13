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Ракурс
Руслан Стефанчук, фото: Офис президента

Стефанчук рассказал, когда в Раду внесут закон о референдуме

13 янв 2020, 13:52
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Закон о референдуме в Верховную Раду внесут в начале следующей сессии.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Стефанчука, созданная по распоряжению председателя Верховной Рады рабочая группа наработала «целую инфраструктуру законопроектов» по ​​этому вопросу.

Стефанчук отметил, что вопрос народовластия решается не только законом о референдуме.

Но он стал первым в нашей разработке, — подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что в дальнейшем также будет внесен еще ряд законопроектов относительно народовластия: об электронных петициях, законодательной народной инициативе и о наложении народного вето на принятые законы.

Напомним, окончательная версия законопроекта о рынке земли предусматривает проведение референдума. В частности, представители других стран возможность покупать земельные участки получат только в случае одобрения соответствующей нормы на референдуме.


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