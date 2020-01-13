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Протесты в Иране: Тегеран обвинил Трампа в пролитии крокодиловых слез по активистам

Трамп льет «крокодиловы слезы» по иранским протестующим — официальный Тегеран

13 янв 2020, 14:05
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Сообщение в Твиттере президента США Дональда Трампа в поддержку иранских протестующих, которые вышли на улицы Тегерана и других городов, после того как власти страны официально признали атаку на пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», раскритиковали в правительстве Ирана.

В частности, спикер исполнительной ветви власти Ирана Али Рабей заявил, что американский лидер проливает «крокодиловы слезы», выражая обеспокоенность судьбой иранцев, информирует The Guardian.

Напомним, после начала протестов Трамп написал твит на фарси и английском языках с призывом к властям Ирана не убивать участников акций протеста. Также президент США высоко оценил народ Ирана.

В то же время государственное СМИ Ирана IRNA сегодня обнародовало заявление президента Ирана Хасана Рухани о военном присутствии США.

Военное присутствие США привело к напряженности в регионе и гневу народов… США несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны осудить их преступления, — заявил Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции.

Напомним, в течение последних трех дней в Тегеране состоялись акции протеста. Демонстранты требовали наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга». Тегеран официально признался в том, что ПВО страны по ошибке сбила пассажирский самолет. «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.


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