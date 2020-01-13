Убийство Окуевой: задержанные киллеры действовали также в странах Евросоюза

Амина Окуева, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n131943-ubiystvo-okuevoy-zaderjannye-killery-deystvovali-takje-v-stranah-evrosouza.html

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Группа киллеров, которых задержали по подозрению в причастности к убийству добровольца Амины Окуевои осенью 2017 года, действовала не только в Украине, но и на территории Евросоюза.

Поэтому украинские правоохранители надеются на помощь своих европейских коллег в расследовании деятельности организаторов убийства Окуевой. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Сейчас изучаются контакты членов преступной группы, в которую входил задержанный подозреваемый, в странах Евросоюза. В частности, заказчики преступления с подозреваемыми могли встречаться именно в странах ЕС.

Также Небитов заявил, что у следствия есть версии о том, кто мог быть заказчиком убийства Окуевой, однако детали относительно этого не раскрыл.

В то же время он отметил, что у правоохранителей нет информации о том, что покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева якобы могли совершить из-за больших долгов.

Убийство Окуевой произошло в конце октября 2017 года на Киевщине. Автомобиль, в котором она находилась с Осмаевым, обстреляли на железнодорожном переезде. В результате Окуева получила смертельное ранение в голову, Осмаев был ранен в ногу.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вчера опубликовал видео задержания одного из подозреваемых в убийстве Окуевой.