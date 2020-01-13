Daily Mail знову назвала Крим територією РФ. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n131944-brytanska-gazeta-daily-mail-znovu-nazvala-krym-terytoriieu-rf-foto.html

Ракурс

Daily Mail, популярне британське видання, назвало Крим «російською територією».

Такої помилки газета припустилася у своїй статті про місячне затемнення. Матеріал був опублікований 11 січня 2020 року. Під фото із засніженим лісом і місяцем, зробленим російським фотографом видання TASS, автор матеріалу залишив такий підпис: «небесне явище на селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія». Про це йдеться в матеріалі газети.

Помилкою видання обурилася журналістка BBC Ольга Мальчевська, скрін з газети вона опублікувала на власній сторінці у Facebookта звернулася до посольства Великоъ Британії в Україні. Окремі користувачі також відправили британському виданню вимогу виправити помилку.

Daily Mail вже не вперше називало півострів Крим «територією РФ». Так, у червні 2017 року газета опублікувала статтю про підрив морської міни часів Другої світової війни в Криму й написала, що випадок стався на «південному заході Росії».

Нагадаємо, у листопаді компанія Apple надала пояснення з приводу скандалу, який розпалився після того, як анексований Росією Крим позначили у додатку «Погода» територією Росії.