Володимир Бородянський. Фото: Цензор.НЕТ

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Керівництво Мінкульту вирішило побалувати себе високими зарплатами перед Новим роком. На початку цього року міністр культури Володимир Бородянський та його заступники задекларували свої доходи, які були отримані у грудні 2019 року. Сукупна зарплата керівництва Мінкульту перевищила 2 млн грн.

Розміри зарплат міністра культури і його заступників озвучив у Facebook журналіст Сергій Томіленко.

Міністр Бородянський 27 грудня отримав зарплату в розмірі 112,904 тис. грн.

Його перший заступник Анатолій Максимчук 16 грудня отримав 157,051 тис. грн, але це була лише частина зарплати. 27 грудня Максимчук отримав ще 248,021 тис. грн. Сукупний дохід Максимчука у грудні склав 405,072 тис. грн.

Заступник міністра Ірина Подоляк 16 грудня отримала 154,232 тис. грн, а 27 грудня отримала додатково ще 240,478 тис. грн зарплати.

Ще один заступник міністра Володимир Шумілін задекларував отримання 16 грудня зарплати у розмірі 154,233 тис. грн.

Заступник міністра Олексій Сівірін 16 грудня отримав першу частину зарплати в сумі 151,051 тис. грн, а 27 грудня — другу частину в сумі 215,017 тис. грн. Всього у грудні Сівірін отримав 366,068 тис. грн зарплати.

Груднева зарплата заступника міністра Світлани Фоменко склала 139,303 тис. грн.

Держсекретар Мінкульту Ростислав Карандєєв 13 грудня отримав першу частину зарплати у розмірі 99,589 тис. грн, а 30 грудня отримав її другу частину, розмір якої склав 398,120 тис. грн. Загалом за грудень Карандєєв отримав 497,709 тис. грн.