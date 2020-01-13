Кнопкодавство в Раде. Фото: Главком

https://racurs.ua/n131953-shtrafy-za-knopkodavstvo-zelenskiy-podpisal-zakon.html

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Кнопкодавство в Верховной Раде будет наказываться по-новому. Закон № 404 об уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404 предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн) за кнопкодавство.

Также сообщается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О статусе народного депутата» и регламент парламента.

Законопроект об ответственности за кнопкодавство приняли в Раде 19 декабря 2019 года. За него проголосовал 261 народный депутат. После подписания президентом документ вступает в силу со дня опубликования.

Между тем напомним, что рейтинг депутатов-кнопкодавов девятого созыва в 2019 году возглавили избранник от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владимир Кальцев, внефракционный нардеп Муса Магомедов, член группы «Довира» Андрей Иванчук и представитель ОПЗЖ Михаил Макаренко.