Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты ветеранов АТО с инвалидностью, фото: Минобороны

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Ракурс

Закон об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны подписан главой государства.

Владимир Зеленский одобрил соответствующую норму. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Бойцы-добровольцы, имеющие инвалидность, теперь будут получать помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СВР, СБУ, Госспецсвязи, МВД. Законодательная инициатива повышает уровень социальной защиты. Документ касается добровольцев и волонтеров, всех категорий участников антитеррористической операции (АТО). Нормы предусматривают и защиту для тех украинцев, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств, а также признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

Представители главы государства сообщили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, в декабре Зеленский одобрил закон об оформлении документов для жителей Донбасса. Законодательная норма регулирует вопросы оформления документации, удостоверяющей личность и подтверждающим гражданство Украины людей, проживающих в зоне проведения операции Объединенных сил.