Месть за расследование: двое львовян присылали угрозы генконсульству Польши, чтобы подставить местного журналиста

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Угрозы поступали по электронной почте, фото: Wikimedia Commons
Месть за расследование: двое львовян присылали угрозы генконсульству Польши, чтобы подставить местного журналистаhttps://racurs.ua/n131951-mest-za-rassledovanie-dvoe-lvovyan-prisylali-ugrozy-genkonsulstvu-polshi-chtoby-podstavit.htmlРакурс
СБУ разоблачила двух жителей Львова, которые присылали письма с угрозами в расположенное в этом городе генкосульство Польши.
Письма поступали от якобы местного журналиста из зарегистрированного злоумышленниками электронного почтового ящика, сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что таким образом злоумышленники, занимавшиеся противоправным изготовлением польских документов «Карта поляка» для граждан Украины на основании фальшивых справок об участии своих «клиентов» в деятельности организаций польского национального меньшинства, пытались отомстить журналисту, который в местных СМИ раскрыл их преступную схему.
Во время обысков в их доме, в частности, был обнаружен ноутбук, на котором содержались доказательства, что именно с него присылали письмо с угрозами генконсульству. Также были выявлены новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Польши.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Проводятся следственные действия для установления всех причастных лиц.
Напомним, осенью министр развития экономики Тимофей Милованов заявлял, что его заместители постоянно получают угрозы.
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