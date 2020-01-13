Иран перестанет выполнять ограничения по накоплению обогащенного урана. Фото: hawarnews.com

https://racurs.ua/n131950-iran-ne-budet-imet-nikakih-ogranicheniy-na-nakoplenie-obogaschennogo-urana-the-new-york-times.html

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Ядерная программа Ирана «не будет иметь никаких ограничений в производстве».

Правительство Ирана заявило, что страна уже не выполняет обязательства, взятые Тегераном в рамках ядерного соглашения 2015 года, и не будет иметь никаких ограничений на накопление обогащенного урана.

Эксперты считают, что решение о снятии всех ограничений на производство ядерного топлива означало фактическое завершение ядерной сделки. Однако Иран предполагает, что может соблюдать ограничения, если американские санкции будут сняты. Об этом сообщает The New York Times.

Все кончено. Если нет ограничений на производство, то нет и соглашения, — цитирует газета президента некоммерческой организации Institute for Science and International Security Дэвида Олбрайта.

В заявлении Олбрайта говорится о том, что иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в производстве, включая мощности по обогащению, процент и количество обогащенного урана, а также исследования и расширения. Впоследствии в Тегеране заявили, что Иран продолжит сотрудничество с Международным атомным агентством.

Напомним, 5 января Иран заявил, что не будет выполнять ядерное соглашение 2015 года. Ни одного из положений власти не планируют придерживаться. Такое решение будет означать, что Тегеран продолжит разработку ядерного оружия.