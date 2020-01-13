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Ракурс
Олег Сенцов с сыном и дочкой. Фото: Фейсбук Сенцова

Из Крыма в Киев переехали мать и сын Сенцова (ФОТО)

13 янв 2020, 15:24
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Олег Сенцов, бывший политзаключенный, который был освобожден из российского плена, воссоединился со своей семьей. Из оккупированного Крыма в Киев переехали его мама и сын.

С переездом 15-летнего сына Сенцов Владислава были трудности. Экс-политзаключенный на своей странице в Facebook написал, что ребенка не хотела отпускать его бывшая супруга Алла, которая «приняла аннексию».

Олег Сенцов с сыном Владом и дочкой Алиной. Фото: Фейсбук Сенцова

Сенцов добавил, что его сын пребывал не только в «грустных условиях», но и жил под давлением пропаганды и лжи. После двух недель жизни на материковой Украине эта пелена пропаганды спала, отметил он.

Сын Олега Сенцова Влад. Фото: Фейсбук Сенцова

Владислав, у которого есть расстройство аутичного спектра, будет учиться в столичной школе с инклюзивным обучением.

Отметим, ранее Сенцов жил в Крыму. После аннексии полуострова он активно выступал против российских властей. Позже его задержали по надуманным обвинениям (якобы за планирование подрыва памятника Ленину на полуострове), этапировали в РФ и приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Пока он сидел в российской тюрьме в Заполярье, его семья продолжала жить в Крыму.

Как писал «Ракурс», ранее Сенцов потроллил президента Владимира Зеленского в новогоднем поздравлении.


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