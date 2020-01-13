Олег Сенцов з сином Владом і донькою Аліною. Фото: Фейсбук Сенцова

https://racurs.ua/ua/n131949-z-krymu-do-kyieva-pereyihaly-maty-i-syn-sencova-foto.html

Ракурс

Олег Сенцов, колишній політв’язень, який був звільнений з російського полону, возз'єднався зі своєю сім'єю. З окупованого Криму до Києва переїхали його мама і син.

З переїздом 15-річного сина Сенцова Владислава були труднощі. Екс-політв'язень на своїй сторінці в Facebook написав, що дитину не хотіла відпускати його колишня дружина Алла, яка «прийняла анексію».

Сенцов додав, що його син перебував не тільки в «сумних умовах», а й жив під тиском пропаганди і брехні. Після двох тижнів життя на материковій Україні ця пелена пропаганди спала, зазначив він.

Владислав, у якого є розлад аутичного спектру, піде до столичної школи з інклюзивним навчанням.

Зазначимо, що раніше Сенцов жив у Криму. Після анексії півострова він активно виступав проти російської влади. Пізніше його затримали за надуманими звинуваченнями (нібито за планування підриву пам’ятника Леніну на півострові), етапували до РФ і засудили до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Поки він сидів у російській в’язниці в Заполяр’ї, його сім’я продовжувала жити в Криму.

Як писав «Ракурс», раніше Сенцов потролив президента Володимира Зеленського в новорічному привітанні.