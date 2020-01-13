SkyUp оголосила нові правила перевезення пасажирів і багажу: що змінилося / Фото: pexels.com

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Лоукостер SkyUp із 16 січня змінює правила перевезення пасажирів і багажу. Це стосується як зареєстрованого багажу, так і ручної поклажі. Також нові правила запроваджуються для перевезення дітей, тварин і спортивного спорядження.

Так, тарифи Standard і Flex передбачають перевезення зареєстрованого багажу вагою до 23 кг, а його розміри за сумою сторін не повинні перевищувати 158 см, повідомили у компанії. Раніше обмежень за розмірами багажу не було.

Параметри ручної поклажі не змінилися. Як і раніше, вона може важити до 7 кг, а розміри не повинні перевищувати 55×40×20 см. Однак, з’явилося нове обмеження — додаткові предмети, які пасажир бере з собою на борт, не повинні важити більше 3 кг. Максимальні розмір таких речей — 35×20×10 см. Це не стосується харчування для дітей — воно може бути вагою до 5 кг. Додаткову ручну поклажу можна купити за 25 євро.

Також компанія дозволяє безкоштовно перевозити спортивне спорядження вагою до 23 кг. За сумою сторін його розміри не повинні перевищувати 330 см — це на 30 см більше, ніж раніше.

Крім того, SkyUp запровадила нові обмеження, які стосуються перевезення тварин. Якщо раніше можна було перевозити будь-яких тварин вагою до 7 кг, то тепер на борт пустять лише з кішкою або собакою. При цьому вага тварини і переноски не повинна перевищувати 8 кг.

Змінилися і правила перевезення дітей без супроводу. Якщо раніше на борт літака авіакомпанії можна було посадити дитину від двох років, яка летітиме без супроводу, то тепер цю послугу дозволено оформлювати лише для дітей від п’яти років.

Нагадаємо, недавно Вища рада правосуддя звільнила суддю, яка призупинила ліцензію SkyUp.