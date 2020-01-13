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Пентагон в Ірані офіційно визнано терористичною організацією, фото: Master Sgt. Ken Hammond

Криза на Близькому Сході: президент Ірану підписав резолюцію про визнання Пентагону терористичною організацією

13 січ 2020, 14:57
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Президент Ірану Хасан Рухані підписав нещодавно ухвалену парламентом цієї країни резолюцію, яка закликала визнати Пентагон та збройні сили США терористичними організаціями.

Ця резолюція була ухвалена у відповідь на ракетну атаку американських військових 3 січня у аеропорту Багдада, в результаті якої загинув впливовий іранський генерал Касем Сулеймані, повідомляє агентство Tasnim.

Зазначається, що у своїй сьогоднішній заяві Рухані доручив відповідним службам виконувати цю резолюцію.

Цю резолюцію парламент Ірану майже одноголосно ухвалив 7 січня. Згідно з нею, «весь персонал Пентагону, пов’язані з ним відомства і організації, а також організатори і виконавці вбивства генерала Сулеймані» оголошуються терористами в Ірані, а надання будь-якої допомоги Пентагону кваліфікуватиметься як терористична діяльність.

Нагадаємо, під час трансляції церемонії прощання з Сулеймані в ефірі іранського державного телебачення за голову президента США Дональда Трампа запропонували винагороду в 80 млн дол. США — за кількістю жителів Ірану.


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