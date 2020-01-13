Кризис на Ближнем Востоке: президент Ирана подписал резолюцию о признании Пентагона террористической организацией

Пентагон в Иране официально признано террористической организацией, фото: Master Sgt. Ken Hammond

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Президент Ирана Хасан Рухани подписал недавно принятую парламентом этой страны резолюцию, призывающую признать Пентагон и вооруженные силы США террористическими организациями.

Эта резолюция была принята в ответ на ракетную атаку американских военных 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в своем сегодняшнем заявлении Рухани поручил соответствующим службам выполнять эту резолюцию.

Эту резолюцию парламент Ирана почти единогласно принял 7 января. Согласно ей, «весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани» объявляются террористами в Иране, а предоставление любой помощи Пентагону будет квалифицироваться как террористическая деятельность.

Напомним, во время трансляции церемонии прощания с Сулеймани в эфире иранского государственного телевидения за голову президента США Дональда Трампа предложили вознаграждение в 80 млн долл. США — по количеству жителей Ирана.