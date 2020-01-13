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Правительство Британии: Семьи жертв авиакатастрофы заслуживают справедливости и компенсаций от Ирана

Сделаем все, чтобы семьи погибших британцев получили компенсации от Ирана — Лондон

13 янв 2020, 14:52
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В правительстве Великобритании сегодня заявили, что семьи британцев-жертв сбитого у Тегерана самолета «Международных авиалиний Украины» могут требовать компенсации от Ирана. Такую информацию подтвердил официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона журналистам в Вестминстере.

Первый шаг — это всестороннее, прозрачное и независимое расследование, которое позволит точно установить, что произошло. Конечно, семьи четырех британских жертв заслуживают справедливости, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы их поддержать, включая вопросы компенсации, — отметил представитель Даунинг-стрит, пишет The Guardian.

Таким образом британское правительство дало сигнал семьям погибших в авиакатастрофе «Боинга» о возможности получения компенсации от Тегерана.

Напомним, Тегеран официально признался в том, что ПВО страны по ошибке сбила пассажирский самолет. «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.


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