Зробимо все, щоб сім’ї загиблих британців отримали компенсації від Ірану — Лондон / Фото: slovoidilo.ua

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В уряді Великої Британії сьогодні заявили, що сім’ї британців-жертв збитого біля Тегерану літака «Міжнародних авіаліній України» можуть вимагати компенсації від Ірану. Таку інформацію підтвердив офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона журналістам у Вестмінстері.

Перший крок — це всебічне, прозоре і незалежне розслідування, яке дасть змогу точно встановити, що сталося. Звичайно, сім’ї чотирьох британських жертв заслуговують справедливості, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб їх підтримати, включаючи питання компенсації, — зазначив представник Даунінг-стріт, пише The Guardian.

Таким чином британський уряд дав сигнал сім’ям загиблих в авіакатастрофі «Боїнга» щодо можливості отримання компенсації від Тегерану.

Нагадаємо, Тегеран офіційно зізнався у тому, що ППО країни помилково збила пасажирський літак. «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.