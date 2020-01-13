SkyUp объявила новые правила перевозки пассажиров и багажа: что изменилось / Фото: pexels.com

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Ракурс

Лоукостер SkyUp с 16 января меняет правила перевозки пассажиров и багажа. Это касается как зарегистрированного багажа, так и ручной клади. Также новые правила вводятся для перевозки детей, животных и спортивного снаряжения.

Так, тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку зарегистрированного багажа весом до 23 кг, а его размеры по сумме сторон не должны превышать 158 см, сообщили в компании. Ранее ограничений по размерам багажа у SkyUp не было.

Параметры ручной клади не изменились. Как и раньше, она может весить до 7 кг, а размеры не должны превышать 55×40×20 см. Однако появилось новое ограничение — дополнительные предметы, которые пассажир берет с собой на борт, не должны быть тяжелее 3 кг. Максимальные размер таких вещей — 35×20×10 см. Это не касается питания для детей — оно может весить до 5 кг. Дополнительную ручную кладь можно купить за 25 евро.

Также компания разрешает бесплатно перевозить спортивное снаряжение весом до 23 кг. По сумме сторон его размеры не должны превышать 330 см — это на 30 см больше, чем ранее.

Кроме того, SkyUp ввела новые ограничения по перевозке животных. Если раньше можно было перевозить любых животных весом до 7 кг, то теперь на борт пустят только с кошкой или собакой. При этом вес животного и переноски не должен превышать 8 кг.

Изменились и правила перевозки несопровождаемых детей. Если раньше на борт самолета авиакомпании можно было посадить ребенка от двух лет, который будет лететь без сопровождения, то теперь эту услугу можно оформить только для детей от пяти лет.

Напомним, недавно Высший совет правосудия уволил судью, приостановившую лицензию SkyUp.