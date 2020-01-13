Іран перестане виконувати обмеження щодо накопичення збагаченого урану. Фото: hawarnews.com

https://racurs.ua/ua/n131950-iran-ne-matyme-niyakyh-obmejen-na-nakopychennya-zbagachenogo-uranu-the-new-york-times.html

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Ядерна програма Ірану «не матиме жодних обмежень у виробництві».

Уряд Ірану заявив, що країна вже не виконує зобов’язання, взяті Тегераном у рамках ядерної угоди 2015 року, і не матиме жодних обмежень на накопичення збагаченого урану.

Експерти вважають, що рішення про зняття всіх обмежень на виробництво ядерного палива означало фактичне завершення ядерної угоди. Однак Іран припускає, що може дотримуватися обмежень, якщо американські санкції будуть зняті. Про це повідомляє The New York Times.

Все скінчено. Якщо немає обмежень на виробництво, то немає і угоди, — цитує газета президента некомерційної організації Institute for Science and International Security Девіда Олбрайта.

У заяві Олбрайта йдеться про те, що іранська ядерна програма не буде мати ніяких обмежень у виробництві, включаючи потужності зі збагачення, відсоток і кількість збагаченого урану, а також дослідження та розширення. Згодом у Тегерані заявили, Іран продовжить співпрацю з Міжнародним атомним агентством.

Нагадаємо, 5 січня Іран заявив, що не виконуватиме ядерну угоду 2015 року. Жодного з положень влада не планує дотримуватись. Таке рішення означатиме, що Тегеран продовжить розробку ядерної зброї.