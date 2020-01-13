Помста за розслідування: двоє львів’ян надсилали погрози генконсульству Польщі, щоб підставити місцевого журналіста

Погрози надходили електронною поштою, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n131951-pomsta-za-rozsliduvannya-dvoie-lviv-yan-nadsylaly-pogrozy-genkonsulstvu-polschi-schob-pidstavyty.html

Ракурс

СБУ викрила двох мешканців Львова, котрі надсилали листи з погрозами до розташованого в цьому місті генкосульства Польщі.

Листи надходили від нібито місцевого журналіста зі зареєстрованої зловмисниками електронної потової скриньки, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що в такий спосіб зловмисники, які займалися протиправним виготовленням польських документів «Карта поляка» для громадян України на підставі фальшивих довідок про участь своїх «клієнтів» у діяльності організацій польської національної меншини, намагалися помститися журналістові, котрий у місцевих ЗМІ розкрив їхню злочинну схему.

Під час обшуків у їхньому помешканні, зокрема, було виявлено ноутбук, на котрому містилися докази, що саме з нього надсилали лист із погрозами генконсульству. Також було виявлено нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Польщі.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

Нагадаємо, восени міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявляв, що його заступники постійно отримують погрози.