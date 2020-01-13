Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, фото: Міноборони

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Ракурс

Закон про посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни підписано главою держави.

Володимир Зеленський схвалив відповідну норму. Про це повідомила прес-служба Офісу Президента.

Бійці-добровольці, які мають інвалідність, тепер одержуватимуть допомогу в закладах охорони здоров’я Міноборони, СЗР, СБУ, Держспецзв’язку, МВС. Законодавча ініціатива підвищує рівень соціального захисту. Документ стосується добровольців і волонтерів, усіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО). Норми передбачають і захист для тих українців, які брали участь у бойових діях на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Представники глави держави повідомили, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Він вводиться вдію з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, у грудні Зеленський схвалив закон про оформлення документів для жителів Донбасу. Законодавча норма регулює питання оформлення документації, яка засвідчує особу і підтверджує громадянство України людей, які проживають в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.