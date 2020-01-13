Кнопкодавство у Раді. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n131953-shtrafy-za-knopkodavstvo-zelenskyy-pidpysav-zakon.html

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Кнопкодавство у Верховній Раді каратиметься по-новому. Закон № 404 про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування в парламенті сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради України» № 404 передбачає штраф від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. грн) за кнопкодавство.

Також повідомляється, що законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, закону України «Про статус народного депутата» і регламенту парламенту.

Законопроект про відповідальність за кнопкодавство ухвалили у Раді 19 грудня 2019 року. За нього проголосував 261 народний депутат. Після підписання президентом документ набирає чинності з дня опублікування.

Між тим нагадаємо, що рейтинг депутатів-кнопкодавів дев’ятого скликання за 2019 рік очолили обранець від «Опозиційної платформи — За життя» Володимир Кальцев, позафракційний нардеп Муса Магомедов, член групи «Довіра» Андрій Іванчук та представник ОПЗЖ Михайло Макаренко.