Канали Венеції пересохли: на зміну аномальним повеням прийшло зниження рівня води

Канали Венеції практично пересохли через «виняткові» відливи та припливи. Ввечері 13 січня рівень води у місті сягнув 45 см нижче рівня моря, що унеможливило плавання деякими венеційськими водними шляхами.

Така ситуація спостерігається у Венеції всього за місяць після аномальних повеней, внаслідок яких значна частина історичних будівель та міських площ пішла під воду. Зокрема, повінь у листопаді 2019 року у Венеції вважається найсильнішою за понад 50 років. Місцева влада тоді називала повені «апокаліптичними» та поклала провину на зміни клімату. Відомо, що стихійне лихо спричинило збиток на більше ніж мільярд євро, пише Daily Mail.

Зараз канали Венеції майже висохли, залишаючи гондоли та човни обабіч замулених «водних» шляхів.

На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видно місцевих жителів, які ходять каналами Венеції, в той час як човни продовжують лежати у болоті.

Нагадаємо, що остання велика повінь у Венеції відбулася 12 листопада цього року. Тоді рівень води піднявся на 187 см. Вище вода в місті піднімалася лише у 1966 році.

