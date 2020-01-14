Каналы Венеции пересохли: на смену аномальному наводнению пришло снижение уровня воды

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Каналы Венеции практически пересохли из-за «исключительных» отливов и приливов. Вечером 13 январе уровень воды в городе достиг 45 см ниже уровня моря, что сделало невозможным плавание некоторыми венецианскими водными путями.

Такая ситуация наблюдается в Венеции всего спустя месяц после аномальных наводнений, в результате которых значительная часть исторических зданий и городских площадей ушла под воду. В частности, наводнение в ноябре 2019 года в Венеции считается самым сильным за 50 лет. Местные власти тогда называли наводнение «апокалиптическим» и возложили вину на изменение климата. Известно, что стихийное бедствие нанесло ущерб на более чем миллиард евро, пишет Daily Mail.

Сейчас каналы Венеции почти высохли, оставляя гондолы и лодки вдоль заиленных «водных» путей.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно местных жителей, которые ходят по каналам Венеции, в то время как лодки продолжают лежать в болоте.

Напомним, что последнее большое наводнение в Венеции произошло 12 ноября этого года. Тогда уровень воды поднялся на 187 см. Выше вода в городе поднималась лишь в 1966 году.