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Ракурс
ЄС допоможе Україні розвивати «зелену» енергетику. Фото: kharkov.ua

Євросоюз надасть Україні допомогу у розвитку альтернативної енергетики

14 січ 2020, 12:38
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Європейський Союз хоче надати Україні допомогу у розвитку «зеленої» енергетики.

Наразі Київ має можливість працювати над розвитком відновлюваної енергетики та енергоефективності. Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон під час зустрічі з українською делегацією, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля в Facebook.

Після переговорів по транзиту газу, Україна може сфокусуватися на енергії майбутнього, розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності. ЄС надасть свою підтримку, — заявила Сімсон.

Крім того, представник ЄС подякувала Україні за конструктивну позицію на переговорах про транзит газу.

Серед пропозицій щодо розвитку «зеленої» енергетики в Україні є запровадження нового податку на викиди вуглекислого газу. Кошти, зібрані за допомогою цього податку планують витрачати на енергоефективні заходи.

Нагадаємо, 27 листопада в Івано-Франківській області запрацювала друга литовська сонячна електростанція. Її потужність — 13,5 МВт, вартість — 11 млн євро. Кошти належать литовській компанії Green Genius, яка входить до міжнародного холдингу Modus Group.

Джерело: Ракурс


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