Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила провадження, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n132003-proryv-teplomereji-bilya-trc-ocean-plaza-policiya-vidkryla-provadjennya.html

Ракурс

Аварія тепломережі біля торговельного центру Ocean Plaza розслідується співробітниками правоохоронних органів.

Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Обставини події встановлюватимуть за 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до трьох років в’язниці.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. На місці катастрофи працюють фахівці.

Прорив тепломережі діаметром 1000 мм стався у Голосіївському районі 13 січня. Зафіксовано підтоплення першого поверху і підвального приміщення торговельного центру Ocean Plaza. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 10 осіб. Шістьох людей із будівлі винесли рятувальники.