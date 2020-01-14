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Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила провадження, фото: ДСНС

Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила провадження

14 січ 2020, 12:44
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Аварія тепломережі біля торговельного центру Ocean Plaza розслідується співробітниками правоохоронних органів.

Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Обставини події встановлюватимуть за 1 ст. 270 -1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до трьох років в’язниці.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. На місці катастрофи працюють фахівці.

Прорив тепломережі діаметром 1000 мм стався у Голосіївському районі 13 січня. Зафіксовано підтоплення першого поверху і підвального приміщення торговельного центру Ocean Plaza. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 10 осіб. Шістьох людей із будівлі винесли рятувальники.

Джерело: Ракурс


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