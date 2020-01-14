Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Электрический автомобиль Tesla.

Компания Илона Маска пообещала вознаграждение хакерам за взлом Tesla Model 3

14 янв 2020, 13:11
999

Tesla, автомобильная компания из Соединенных Штатов Америки, предложит хакерам взломать электромобиль Tesla Model 3 и получить за это вознаграждение.

Американский автопроизводитель выступит партнером ежегодного соревнования хакеров в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. Именно ее участникам предложат сломать «Теслу». Об этом 14 января сообщает «Популярная механика».

Десятки тысяч долларов заплатят хакерам, которые получат базовый доступ к машине — смогут с помощью USB-флешки получить доступ к мультимедийной системе машины, сломать брелок ключа или виртуальный ключ в смартфоне, а также отключить функцию автопилота.

До 100 тыс. долл. заплатят тому, кто сможет обеспечить себе доступ к CAN-шине электромобиля, его автопилота или мультимедийной системы. Самую ценную награду (500 тыс. долл.) обещают тем, кто откроет полный доступ к системы беспилотного вождения, что ограничивает доступ в салон машины системе VCSEC и главному шлюзу данных Gateway.

Напомним, изобретатель Илон Маск заявлял, что автомобили Tesla начнут «разговаривать» с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Когда именно такая технология станет широкодоступной, пока неизвестно. Также не ясно, каково назначение этой функции.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Возле офиса Зеленского требуют «не шить белыми нитками» дело Шеремета (ФОТО)

Возле Офиса президента собирают подписи под письмами к главе государства, в которых требуют «не шить белыми нитками» дело об убийстве Шеремета. Активисты на Банковой требуют от Зеленского справедливого расследования дела

Новости Украины
14:18