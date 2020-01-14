Электрический автомобиль Tesla.

https://racurs.ua/n132005-kompaniya-ilona-maska-poobeschala-voznagrajdenie-hakeram-za-vzlom-tesla-model-3.html

Ракурс

Tesla, автомобильная компания из Соединенных Штатов Америки, предложит хакерам взломать электромобиль Tesla Model 3 и получить за это вознаграждение.

Американский автопроизводитель выступит партнером ежегодного соревнования хакеров в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest. Именно ее участникам предложат сломать «Теслу». Об этом 14 января сообщает «Популярная механика».

Десятки тысяч долларов заплатят хакерам, которые получат базовый доступ к машине — смогут с помощью USB-флешки получить доступ к мультимедийной системе машины, сломать брелок ключа или виртуальный ключ в смартфоне, а также отключить функцию автопилота.

До 100 тыс. долл. заплатят тому, кто сможет обеспечить себе доступ к CAN-шине электромобиля, его автопилота или мультимедийной системы. Самую ценную награду (500 тыс. долл.) обещают тем, кто откроет полный доступ к системы беспилотного вождения, что ограничивает доступ в салон машины системе VCSEC и главному шлюзу данных Gateway.

Напомним, изобретатель Илон Маск заявлял, что автомобили Tesla начнут «разговаривать» с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Когда именно такая технология станет широкодоступной, пока неизвестно. Также не ясно, каково назначение этой функции.