Toyota отзывает почти 700 тыс. автомобилей. Фото: InfoCar

https://racurs.ua/n132006-opasnyy-defekt-toyota-otzyvaet-pochti-700-tys-avtomobiley.html

Ракурс

Toyota отзывает автомобили из-за проблем с бензонасосом, который может перестать работать. Всего будет отозвано около 696 тыс. машин. Поломка бензонасоса может привести к сбоям в работе двигателя и спровоцировать ДТП.

Компания отзовет как транспортніе средства под маркой Toyota, так и под премиальным суббрендом Lexus. Это касается машин, выпущенных в 2018—2019 годах, сообщает MarketWatch.

Под маркой Toyota будут отозваны такие модели:

4Runner;

Camry;

Highlander;

Land Cruiser;

Sequoia;

Sienna;

Tacoma;

TundraAvalon;

Corolla.

К автомобилям марки Lexus, у которых могут быть проблемы с бензонасосом, относятся модели:

LS 500;

LC 500;

RC 350;

RC 300;

GS 350;

IS 300;

ES 350;

LX 570;

GX 460;

RX 350.

В компании рассказали, что из-за такого дефекта в машине может перестать работать бензонасос. В таком случае существует опасность, что на приборной панеле начнут появляться предупреждающие сообщения. Также это приведет к сбоям в работе мотора.

В Toyota добавили, что автомобили с бракованным бензонасосом могут даже самостоятельно останавливаться, особенно если машина едет на большой скорости. Это может стать причиной аварии.

Владельцам дефектных автомобилей о необходимости отзыва напишут на электронную почту. Все ремонтные работы будут проведены за счет компании.

Как писал «Ракурс», ранее с подобной проблемой столкнулись владельцы Mercedes-Benz. Компания отозвала около 745 тыс. транспортных средств из-за проблем с соединением между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши. Это коснулось автомобилей, выпущенных в период с 2001 года по 2011 год.