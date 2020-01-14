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Toyota отзывает почти 700 тыс. автомобилей. Фото: InfoCar
Опасный дефект: Toyota отзывает почти 700 тыс. автомобилейhttps://racurs.ua/n132006-opasnyy-defekt-toyota-otzyvaet-pochti-700-tys-avtomobiley.htmlРакурс
Toyota отзывает автомобили из-за проблем с бензонасосом, который может перестать работать. Всего будет отозвано около 696 тыс. машин. Поломка бензонасоса может привести к сбоям в работе двигателя и спровоцировать ДТП.
Компания отзовет как транспортніе средства под маркой Toyota, так и под премиальным суббрендом Lexus. Это касается машин, выпущенных в 2018—2019 годах, сообщает MarketWatch.
Под маркой Toyota будут отозваны такие модели:
- 4Runner;
- Camry;
- Highlander;
- Land Cruiser;
- Sequoia;
- Sienna;
- Tacoma;
- TundraAvalon;
- Corolla.
К автомобилям марки Lexus, у которых могут быть проблемы с бензонасосом, относятся модели:
- LS 500;
- LC 500;
- RC 350;
- RC 300;
- GS 350;
- IS 300;
- ES 350;
- LX 570;
- GX 460;
- RX 350.
В компании рассказали, что из-за такого дефекта в машине может перестать работать бензонасос. В таком случае существует опасность, что на приборной панеле начнут появляться предупреждающие сообщения. Также это приведет к сбоям в работе мотора.
В Toyota добавили, что автомобили с бракованным бензонасосом могут даже самостоятельно останавливаться, особенно если машина едет на большой скорости. Это может стать причиной аварии.
Владельцам дефектных автомобилей о необходимости отзыва напишут на электронную почту. Все ремонтные работы будут проведены за счет компании.
Как писал «Ракурс», ранее с подобной проблемой столкнулись владельцы Mercedes-Benz. Компания отозвала около 745 тыс. транспортных средств из-за проблем с соединением между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши. Это коснулось автомобилей, выпущенных в период с 2001 года по 2011 год.
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