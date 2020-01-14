Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Toyota отзывает почти 700 тыс. автомобилей. Фото: InfoCar

Опасный дефект: Toyota отзывает почти 700 тыс. автомобилей

14 янв 2020, 13:18
999

Toyota отзывает автомобили из-за проблем с бензонасосом, который может перестать работать. Всего будет отозвано около 696 тыс. машин. Поломка бензонасоса может привести к сбоям в работе двигателя и спровоцировать ДТП.

Компания отзовет как транспортніе средства под маркой Toyota, так и под премиальным суббрендом Lexus. Это касается машин, выпущенных в 2018—2019 годах, сообщает MarketWatch.

Под маркой Toyota будут отозваны такие модели:

  • 4Runner;
  • Camry;
  • Highlander;
  • Land Cruiser;
  • Sequoia;
  • Sienna;
  • Tacoma;
  • TundraAvalon;
  • Corolla.

К автомобилям марки Lexus, у которых могут быть проблемы с бензонасосом, относятся модели:

  • LS 500;
  • LC 500;
  • RC 350;
  • RC 300;
  • GS 350;
  • IS 300;
  • ES 350;
  • LX 570;
  • GX 460;
  • RX 350.

В компании рассказали, что из-за такого дефекта в машине может перестать работать бензонасос. В таком случае существует опасность, что на приборной панеле начнут появляться предупреждающие сообщения. Также это приведет к сбоям в работе мотора.

В Toyota добавили, что автомобили с бракованным бензонасосом могут даже самостоятельно останавливаться, особенно если машина едет на большой скорости. Это может стать причиной аварии.

Владельцам дефектных автомобилей о необходимости отзыва напишут на электронную почту. Все ремонтные работы будут проведены за счет компании.

Как писал «Ракурс», ранее с подобной проблемой столкнулись владельцы Mercedes-Benz. Компания отозвала около 745 тыс. транспортных средств из-за проблем с соединением между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши. Это коснулось автомобилей, выпущенных в период с 2001 года по 2011 год.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Возле офиса Зеленского требуют «не шить белыми нитками» дело Шеремета (ФОТО)

Возле Офиса президента собирают подписи под письмами к главе государства, в которых требуют «не шить белыми нитками» дело об убийстве Шеремета. Активисты на Банковой требуют от Зеленского справедливого расследования дела

Новости Украины
14:18