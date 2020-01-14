У Неаполі зіштовхнулися три потяги метро, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132008-u-neapoli-zitknulysya-try-potyagy-metro-foto.html

Ракурс

У Неаполі зіткнулися три потяги метрополітену.

Внаслідок події 13 людей постраждали. Про це повідомляє агентство ANSA.

Аварію зафіксовано близько 7 ранку між станціями Piscinola і Colli Aminei. У кількох вагонах, як заявляють очевидці, пошкоджені двері.

Відомо, що під час події травми отримали близько 13 громадян. Серед них — двоє машиністів. Іншим пасажирам медики на місці надали необхідну допомогу — у багатьох людей були садна і шоковий стан.

На місці події працюють представники екстрених служб. Встановлюються усі обставини інциденту. Три найближчі станції закрили для проведення евакуації пасажирів.

Раніше у Німеччині через негоду сталася масштабна аварія зіткнулися 18 автомобілів. ДТП зафіксовано у Нижній Франконії національній трасі А7.