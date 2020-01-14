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У Неаполі зіштовхнулися три потяги метро, фото: Вікіпедія

У Неаполі зіштовхнулися три потяги метро (ФОТО)

14 січ 2020, 13:28
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У Неаполі зіткнулися три потяги метрополітену.

Внаслідок події 13 людей постраждали. Про це повідомляє агентство ANSA.

Аварію зафіксовано близько 7 ранку між станціями Piscinola і Colli Aminei. У кількох вагонах, як заявляють очевидці, пошкоджені двері.

Відомо, що під час події травми отримали близько 13 громадян. Серед них — двоє машиністів. Іншим пасажирам медики на місці надали необхідну допомогу — у багатьох людей були садна і шоковий стан.

У Неаполі зіткнулися три потяги метро, фото: ANSA

На місці події працюють представники екстрених служб. Встановлюються усі обставини інциденту. Три найближчі станції закрили для проведення евакуації пасажирів.

Раніше у Німеччині через негоду сталася масштабна аварія зіткнулися 18 автомобілів. ДТП зафіксовано у Нижній Франконії національній трасі А7.


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