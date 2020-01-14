Премії "Нафтогазу": Вітренко пояснив нові виплати за перемогу над "Газпромом", фото — ЕП

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Премії топ-менеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримані Києвом від «Газпрому» 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу ще не призначені.

Ці виплати передбачені трудовими угодами і насправді їхній розмір менший 1% отриманих Україною грошей. Про це у Фейсбук повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Я не призначаю сам собі премію. Це може робити тільки правління" Нафтогазу «згідно з рішенням Наглядової ради НАК. Мого прізвища ви не знайдете серед членів правління, — повідомив менеджер компанії.

Крім того, Вітренко розповів, що не просив та не лобіював розмір премії. Премія, за його словами, призначили за результат, який передусім залежав від його конкретних дій, зокрема, тих, що стосуються Стокгольмського арбітражу.

Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від «Газпрому» напередодні Нового року 2,9 млрд дол. ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії, — написав Вітренко.

Він також попросив критиків цього рішення пам’ятати, що «державні компаній належать народу України, а народ України як будь-який власник будь-якого бізнесу зацікавлений у його ефективності та прибутковості». Тому, за його логікою, народ має бути зацікавлений у тому, щоб топ-менеджери ефективно керували державною компанією в інтересах українців, а «не шукали способу заробити, отримавши «відкат» за свідомо неефективні рішення чи контракти».

Вітренко вважає, що якби він визначав систему винагороди у 2014 році, то замість премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі, прив’язував б винагороду до змін у комерційній діяльності «Нафтогазу», за які він особисто відповідав.

Учора ЗМІ підрахували, що топ-менеджери «Нафтогазу» отримають 29 млн дол. — 1% від 2,9 млрд дол., які виплатить Україні російський «Газпром».

Нагадаємо, у травні 2018 року величезний розмір премій топ-менеджерам «Нафтогазу», виплатити які вирішила наглядова рада компанії після перемоги у Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», спровокував хвилю критики і обурення громадськості. У відповідь очільник «Нафтогазу» Коболєв заявив, що виплата премій у такому обсязі — це стандартна практика.