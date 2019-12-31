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Премії Коболєва: глава «Нафтогазу» розповів, скільки грошей віддав на благодійність у 2019 році, фото — ТСН

Премії Коболєва: глава «Нафтогазу» розповів, скільки грошей віддав на благодійність у 2019 році

31 гру 2019, 15:30
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Керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, скільки коштів віддав у 2019 році на благодійність.

За рік всі свої доходи, які він отримав у компанії, Коболєв віддав у три благодійних фонди. Всього він сплатив до них 11 млн грн.

Це фонди «Таблеточки», «Повернись живим» та «Народний тил». До кінця року всі гроші передав, — повідомив Коболєв під час брифінгу в «Нафтогазі», який був присвячений підписанню транзитного договору із РФ.

Нагадаємо, у травні 2018 року величезний розмір премій топ-менеджерам «Нафтогазу», виплатити які вирішила наглядова рада компанії після перемоги у Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», спровокував хвилю критики і обурення громадськості.

У відповідь очільник «Нафтогазу» Коболєв заявив, що виплата премій у такому обсязі — це стандартна практика.

Джерело: Ракурс


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