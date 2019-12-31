Здійснено квантову телепортацію між двома чіпами – вчені, фото: pixabay

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Ракурс

Квантову телепортацію між двома чіпами провели фізики з Бристольського університету Великої Британії.

Вчені передали її між мікросхемами. Про це повідомляє журнал Nature Physics.

Під час цього процесу не використовували фізичні електронні зв’язки. Експерти застосували принцип сплутаних квантових станів.

Такий принцип теоретично може працювати на будь-якій відстані, — зазначив квантовий фізик Ден Левелін.

Він додав, що дві частинки пов’язані між собою. Аналіз однієї з них завжди дає відповідну інформацію про іншу, де б вона не перебувала.

Під час експерименту спеціалістам вдалось досягнути точності в 91%. Це означає, що 9/10 всієї інформації було телепортовано правильно та надалі її вдалось зчитати. Така технологія в майбутньому здатна допомогти створити надшвидкісний інтернет.

Раніше роботів навчили імпровізації. Американські вчені розробили алгоритм, який дозволяє машинам приймати рішення без допомоги людини.