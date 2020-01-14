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Лікарі повідомили про стан осіб, які постраждали внаслідок аварії біля Ocean Plaza. Фото: Канал 24

Аварія теплотраси біля Ocean Plaza: лікарі повідомили про стан постраждалих

14 січ 2020, 13:50
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У лікарнях Києва залишаються п’ятеро осіб, які постраждали внаслідок прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.

В Опіковому центрі перебувають четверо осіб — троє чоловіків та одна жінка. Їхній стан середньої важкості. Ще одну постраждалу госпіталізували до обласної лікарні. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я.

Як відомо, аварія теплотраси поклала на лікарняні ліжка семеро осіб, ще троє отримали допомогу медиків на місці події.

Нагадаємо, 13 січня стався прорив тепломережі діаметром 1000 мм стався у Голосіївському районі. Зафіксовано підтоплення першого поверху і підвального приміщення торговельного центру Ocean Plaza. Люди вибивали скло в магазинах, щоб врятуватися. Внаслідок надзвичайної події затопило перший поверх торговельного центру.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за 1 ст. 270−1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до трьох років в’язниці.

Джерело: Ракурс


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