Пробки в Киеве, фото — Телеграм-канал Наразі-Медіа

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Акции протеста и прорыв теплосети сковали утром 14 января Киев в пробках. В связи с прорывом теплосети возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza движение автомобильного транспорта в районе Лыбидской площади перекрыли еще вчера.

Такое неудобство спровоцировало эффект домино, поскольку большая нагрузка выпала на соседние улицы и районы столицы, в которых утром 14 января наблюдаются значительные трудности с движением транспорта. Например, значительные скопления авто фиксируются на бульваре Дружбы народов и улице Бастионной.

Затруднено движение по бульвару Шевченко и в районе Бессарабской площади. Пробка образовалась в районе метро «Кловская» по улице Мечникова. Проблемы с проездом наблюдаются и в районе Лукьяновки — на улицах Юрия Ильенко, Дегтяревской и Глыбочицкой.

Тем временем в центре Киева митингующие перекрыли движение транспорта. В правительственном квартале, на улице Грушевского несколько десятков человек непрерывно ходят по переходу. На месте присутствовали представители правых партий и аграрных союзов.

Участники акции требуют пересмотреть условия открытия рынка земли. Отметим, что в повестке дня Рады на сегодня этот вопрос отсутствует. Митингующие пропускают только скорые и спецтехнику ГСЧС.

По данным онлайн-сервиса Google, утром пробки появились на Северном мосту в направлении правого берега, проспекте Романа Шухевича, на мосту Метро, ​​Патона и на Южном мосту в сторону правого берега.

Также есть пробка на проспекте Лобановского в обе стороны, на Голосеевском проспекте. Движение затруднено на улицах Кирилловской, Елены Телиги, проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры и на Большой Окружной.

На Троещине затруднено движение на улице Оноре де Бальзака и проспекте Романа Шухевича. Сложно проехать по Северному мосту.