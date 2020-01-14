Затори у Києві, фото — Телеграм-канал Наразі-Медіа

https://racurs.ua/ua/n131985-mityngy-ta-proryv-teplomereji-skuvaly-rankovyy-kyyiv-u-zatorah-foto-karta.html

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Акції протесту та прорив тепломережі скували уранці 14 січня Київ у заторах. У зв’язку з проривом тепломережі біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza рух автомобільного транспорту в районі Либідської площі перекрили ще вчора.

Така незручність спровокувала ефект доміно, оскільки більше навантаження випало на сусідні вулиці та райони столиці, у яких вранці 14 січня спостерігаються значні труднощі з рухом транспорту. Наприклад, значні скупчення авто спостерігається на бульварі Дружби народів і вулиці Бастіонній.

Ускладнено рух по бульвару Шевченка і в районі Бессарабської площі. Пробка утворилася в районі метро «Кловська» по вулиці Мечникова. Проблеми з проїздом спостерігаються і в районі Лук’янівки — на вулицях Юрія Іллєнка, Дегтярівській і Глибочицькій.

Тим часом у центрі Києва мітингувальники перекрили рух транспорту. В урядовому кварталі, на вулиці Грушевського декілька десятків людей безупинно ходять по переходу. На місці присутні представники правих партій і аграрних спілок.

Учасники акції вимагають переглянути умови відкриття ринку землі. Відзначимо, що у порядку денному Ради на сьогодні це питання відсутнє. Мітингувальники пропускають лише швидкі і спецтехніку ДСНС.

За даними онлайн-сервісу Google, вранці затори з’явилися на Північному мосту в напрямку правого берега, проспекті Романа Шухевича, на мосту Метро, Патона та на Південному мосту у бік правого берега.

Також є затор на проспекті Лобановського в обидві сторони, на Голосіївському проспекті. Рух ускладнений на вулицях Кирилівській, Олени Теліги, проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери і на Великій Окружній.

На Троєщині ускладнено рух на вулиці Оноре де Бальзака і проспекті Романа Шухевича. Складно проїхати по Північному мосту.