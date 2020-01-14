Прорив теплотраси в Києві. Фото: Головне управління ДСНС України у Києві

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Ракурс

Аварія тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza поклала на лікарняні ліжка семеро осіб.

Загалом внаслідок прориву труби на вул. Антоновича, 174 постраждали 10 осіб. Троє з них отримали допомогу медиків на місці події. Про це 14 січня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві на власній сторінці у Facebook.

За інформацією рятувальних служб, станом на 7.00 після прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Наголошується, що наразі підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено.

Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі. Від ДСНС залучалось 10 чоловік особового складу та три одиниці техніки, — зазначили у службі.

Тим часом у поліції повідомили, що у зв’язку із проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича рух вулицею Антоновича повністю обмежено.

Нагадаємо, трубу з окропом прорвало 13 січня біля станції метро «Либідська». Люди у торговельному центрі Ocean Plaza вибивали скло, щоб врятуватися. Внаслідок надзвичайної події затопило перший поверх торговельного центру. Шістьох людей із будівлі винесли рятувальники. Попередньо було відомо, що постраждало 10 осіб.