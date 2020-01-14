Російські хакери атакували сайт компанії Burisma й шукали компромат на Джо Байдена. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n131983-rosiyski-hakery-atakuvaly-sayty-kompaniyi-burisma-ta-studiyi-kvartal-95-the-new-york-times.html

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Російські хакери здійснили злом сайту компаніїBurisma, яка фігурувала у скандалі про телефонну розмову президентів США і України.

Спроби злому веб-сторінки української газової компанії Burisma, в раді директорів якої працював Хантер Байден, почалися на початку листопада 2019 року. Про це повідомляє The New York Times з посиланням компанію «Зона 1», яка відповідальна за кібербезпеку у силіконовій долині.

Атаки були успішними, — заявив співзасновник «Зони 1» Орен Фальковиц, який раніше служив в Агентстві національної безпеки.

Наразі невідомо, що шукали російські хакери і чи могли щось знайти. Експерти припускають, що вони цікавилися потенційно компрометуючим матеріалом про Хантера та Джо Байденів, яким цікавився глава США Дональд Трамп.

За інформацією ЗМІ, кіберзловмисники під псевдонімом «Незвичайний ведмідь» використовували так звані фішингові листи, які призначені для крадіжки імен користувачів і паролів. Вони створили підроблені веб-сайти, що імітують сторінки входу на сайти дочірніх компаній Burisma, і відправляли співробітникам Burisma електронні листи, які повинні були виглядати так, як ніби вони прийшли з компанії.

Також фішингова атака була здійснена на сайт студії «Квартал 95», яка була спрямована на те, щоб знайти електронну переписку керівника компанії Івана Баканова, який був призначений головою Служби безпеки України після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Нагадаємо, віце-президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп не хоче, аби він був кандидатом у президенти США на майбутніх виборах. Окрім того, на думку Байдена, того ж прагне і президент РФ Володимир Путін.