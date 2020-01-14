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Российские хакеры атаковали сайт компании Burisma и искали компромат на Джо Байдена. Фото: regnum.ru

Российские хакеры атаковали сайты компании Burisma и студии «Квартал 95» — The New York Times

14 янв 2020, 08:45
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Российские хакеры осуществили взлом сайта компании Burisma, которая фигурировала в скандале о телефонном разговоре президентов США и Украины.

Попытки взлома веб-страницы украинской газовой компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, начались в начале ноября 2019 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой компанию «Зона 1», которая ответственна за кибербезопасность в силиконовой долине.

Атаки были успешными, — заявил соучредитель «Зоны 1» Орен Фальковиц, ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.

Пока неизвестно, что искали российские хакеры и могли ли что-то найти. Эксперты предполагают, что они интересовались потенциально компрометирующим материалом на Хантера и Джо Байденов, которым интересовался глава США Дональд Трамп.

По информации СМИ, киберпреступники под псевдонимом «Необычный медведь» использовали так называемые фишинговые письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницу входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании.

Также фишинговая атака была осуществлена на сайт студии «Квартал 95», которая была направлена на то, чтобы найти электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, который был назначен главой Службы безопасности Украины после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Напомним, вице-президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп не хочет, чтобы он был кандидатом в президенты США на будущих выборах. Кроме того, по мнению Байдена, того же хочет и президент РФ Владимир Путин.

Источник: Ракурс


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