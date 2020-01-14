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Прорыв теплотрассы в Киеве. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza: семь человек госпитализированы

14 янв 2020, 09:18
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Авария теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza положила на больничные койки семь человек.

Всего в результате прорыва трубы на ул. Антоновича, 174 пострадали 10 человек. Трое из них получили помощь медиков на месте происшествия. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве на собственной странице в Facebook.

По информации спасательных служб, по состоянию на 7.00 после прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza проводятся ремонтно-восстановительные работы. Отмечается, что сейчас подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена.

Теплоснабжение к потребителям подается по обводным веткам теплосети. От ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники, — отметили в службе.

Тем временем в полиции сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ из-за прорыва трубы и провалом асфальтового покрытия на улице Антоновича движение по улице Антоновича полностью ограничено.

Напомним, трубу с кипятком прорвало 13 января возле станции метро «Лыбидская». Люди в торговом центре Ocean Plaza выбивали стекло, чтобы спастись. В результате ЧП затопило первый этаж торгового центра. Шесть людей из здания вынесли спасатели. Предварительно было известно, что пострадало 10 человек.

Источник: Ракурс


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