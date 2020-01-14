Ринок землі: Рада не розгляне законопроект до 17 січня, фото: pixabay

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Закон про ринок землі у Верховній Раді не розглядатимуть до 17 січня.

Олександр Корнієнко, заступник голови фракції «Слуга Народу», повідомив, що на цьому сесійному тижні питання не обговорюватимуть. Депутат у коментарі журналістам «Інтерфакс-Україна» розповів подробиці.

Корнієнко зазначив, що колеги переймаються процедурою. Багато з депутатів не погоджуються з деякими нюансами.

Я не думаю, що цього тижня буде, — заявив він.

Плани стосовно розгляду законопроект про ринок землі народним обранцям не дозволили реалізувати представники окремих асоціацій аграріїв та політичних партій. Вони організували акцію протесту з вимогою не розглядати закон про ринок землі у другому читанні.

Напередодні в уряді заявили, що після відкриття ринку вартість одного гектару сільськогосподарської землі складе 25−30 тис. грн. Продаж землі у 50-кілометровій зоні державного кордону заборонять. Іноземці не отримають доступ, якщо це рішення буде схвалено на відповідному референдумі.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що остаточна версія законопроекту передбачає референдум і 10 тис. га одному покупцю. Документ про ринок землі отримав підсумкову версію.