Катрина Рожкова, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132069-rojkova-rasskazala-o-buduschem-dochek-rossiyskih-gosudarstvennyh-bankov-v-ukraine.html

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Катрина Рожкова, заместитель главы Нацбанка Украины, рассказала о тенденциях относительно «дочек» российских государственных банков, действующих в Украине.

По ее словам, эти банки постепенно сворачивают свою деятельность в нашей стране, однако их окончательный выход из украинского рынка может произойти еще не скоро. Об этом Рожкова заявила в интервью изданию Finclub.

Так, она отметила, что «Проминвестбанк», владельцем которого с 2008 года является российский «Внешэкономбанк», почти свернулся и не осуществляет активной банковской деятельности. Ожидается, что вопрос о сдаче лицензии этим банком будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 6 февраля.

Такое решение было бы хорошим для всех, так как банк в таком режиме не рабочий, — подчеркнула Рожкова.

Что касается «Сбербанка», то он также не проявляет активности на рынке, отметила заместитель главы НБУ.

Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам, — подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что Нацбанк следит за тем, чтобы у «Сбербанка» была сверхликвидность и он мог в случае необходимости рассчитаться по всем обязательствам.

По мнению Рожковой, акционер «Сбербанка» желает попробовать продать его банк.

Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим, — отметила Рожкова. — Если это будет международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда хорошо.

Она также отметила, что Нацбанк сегодня не имеет никаких контактов с владельцем «Сбербанка».

Это все затруднено политическими процессами. И для рынка это плохо, — отметила Рожкова.

Напомним, о намерении уйти с украинского рынка в «Сбербанке» заявляли еще в марте 2017 года.