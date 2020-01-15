Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Катрина Рожкова, фото: LIGA.net

Рожкова рассказала о будущем «дочек» российских государственных банков в Украине

15 янв 2020, 12:58
999

Катрина Рожкова, заместитель главы Нацбанка Украины, рассказала о тенденциях относительно «дочек» российских государственных банков, действующих в Украине.

По ее словам, эти банки постепенно сворачивают свою деятельность в нашей стране, однако их окончательный выход из украинского рынка может произойти еще не скоро. Об этом Рожкова заявила в интервью изданию Finclub.

Так, она отметила, что «Проминвестбанк», владельцем которого с 2008 года является российский «Внешэкономбанк», почти свернулся и не осуществляет активной банковской деятельности. Ожидается, что вопрос о сдаче лицензии этим банком будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 6 февраля.

Такое решение было бы хорошим для всех, так как банк в таком режиме не рабочий, — подчеркнула Рожкова.

Что касается «Сбербанка», то он также не проявляет активности на рынке, отметила заместитель главы НБУ.

Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам, — подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что Нацбанк следит за тем, чтобы у «Сбербанка» была сверхликвидность и он мог в случае необходимости рассчитаться по всем обязательствам.

По мнению Рожковой, акционер «Сбербанка» желает попробовать продать его банк.

Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим, — отметила Рожкова. — Если это будет международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда хорошо.

Она также отметила, что Нацбанк сегодня не имеет никаких контактов с владельцем «Сбербанка».

Это все затруднено политическими процессами. И для рынка это плохо, — отметила Рожкова.

Напомним, о намерении уйти с украинского рынка в «Сбербанке» заявляли еще в марте 2017 года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Качество важнее скорости: Канада и Германия раскритиковали децентрализацию Зеленского

Представители Канады и Германии считают, что законопроект о децентрализации власти в Украине ограничивает демократические процессы и не отвечает требованиям об укреплении прав общин

Новости Украины
13:09

Убийство Шеремета: суд рассматривает ходатайство об освобождении Дугарь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Печерский райсуд Киева рассматривает новое ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемой по делу Павла Шеремета. Защита просит суд освободить из-под домашнего ареста военного медика Яну Дугарь

Новости Украины
13:04