Катрина Рожкова, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132069-rojkova-rozpovila-pro-maybutnie-dochok-rosiyskyh-derjavnyh-bankiv-v-ukrayini.html

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Катрина Рожкова, заступник голови Нацбанку України, розповіла про тенденції щодо «дочок» російських державних банків, котрі діють в Україні.

За її словами, ці банки поступово згортають свою діяльність у нашій державі, проте їхній остаточний вихід з українського ринку може відбутися ще не скоро. Про це Рожкова заявила в інтерв’ю виданню Finclub.

Так, вона зазначила, що «Промінвестбанк», власником якого з 2008 року є російський «Зовнішекономбанк», майже згорнувся і не здійснює активної банківської діяльності. Очікується, що питання про здавання ліцензії цим банком буде розглянуте на зборах акціонерів, котрі відбудуться 6 лютого.

Таке рішення було б гарним для всіх, тому що банк в такому режимі не робочий, — наголосила Рожкова.

Щодо «Сбербанку», то він також не проявляє активності на ринку, зазначила заступник голови НБУ.

Він здувся за кредитами, трохи здувся за депозитами, — наголосила Рожкова.

Вона додала, що Нацбанк стежить за тим, щоб у «Сбербанку» була надліквідність і він міг в разі потреби розрахуватися за всіма зобов’язаннями.

На думку Рожкової, акціонер «Сбербанку» має бажання спробувати продати його банк.

Я сподіваюся, що вже всім зрозуміло, що номінальним покупцям ми зелене світло не дамо, — наголосила Рожкова. — Якщо це буде міжнародна інституція, яка зможе, незважаючи на санкції, отримати дозвіл ЄЦБ на угоду, тоді добре.

Вона також зауважила, що Нацбанк сьогодні не має ніяких контактів із власником «Сбербанку».

Це все ускладнено політичними процесами. І для ринку це погано, — наголосила Рожкова.

Нагадаємо, про намір піти з українського ринку у «Сбербанку» заявляли ще в березні 2017 року.