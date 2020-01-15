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Ракурс
Закон про педофілів жахливий, кількість вбитих дітей зросте – правознавець, фото: facebook

Закон про педофілів жахливий, кількість вбитих дітей зросте — правознавець

15 січ 2020, 12:44
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Закон про реєстр педофілів обговорюють українські фахівці.

Правознавець Микола Хавронюк розкритикував законодавчу ініціативу. У Facebook він висловився щодо документу.

Він зазначив, що потрібно проводити моніторинг впровадження норм. Відповідні висновки допоможуть покращити документ. На думку експерта, деякі пункти варто переглянути.

У цілому ж закон — жахливий, — зазначив Хавронюк.

За його словами, документ ілюструє «наївне розуміння владою можливостей кримінального закону». Посилення санкцій передбачає зменшення кількості злочинів.

На його думку, встановлення однакового покарання за вбивство і за згвалтування та сексуальне насильство спровокує збільшення кількості випадків вбивств малолітніх відразу після вчинення педофілійних злочинів. Хавронюк залива депутатів скасувати зміни до статей 152 і 153 КК.

Закон про реєстр педофілів 15 січня було опубліковано у парламентській газеті «Голос України». Документ 13 січня підписав глава держав Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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