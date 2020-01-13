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Закон про реєстр педофілів: Зеленський схвалив запровадження, фото: instagram
Закон про реєстр педофілів: Зеленський схвалив документhttps://racurs.ua/ua/n131968-zakon-pro-reiestr-pedofiliv-zelenskyy-shvalyv-zaprovadjennya.htmlРакурс
Реєстр педофілів введуть в Україні.
Президент Володимир Зеленський схвалив ініціативу. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Підписав документ глава держави 13 січня. Останній етап проходження законопроекту пройдено.
До реєстру вноситимуть дані про засудженого, а також скоєні ним злочини. Вводитимуть інформацію про фактично відбуте покарання.
У законі прописано, хто має право отримувати інформацію про факт перебування конкретної особи в реєстрі. Його користувачами стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, а також уповноважені особи Державного бюро розслідувань і Національної поліції.
Введення хімічної кастрації педофілів передбачалось в редакції закону до першого читання. До другого читання законодавці норму вирішили прибрати з документа.
Нагадаємо, у 2019 році поліція просила розглянути законопроект про реєстрацію педофілів. Співробітники правоохоронних органів заявили, що розслідували вбивства понад 50 дітей з початку року.
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