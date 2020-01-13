Закон про реєстр педофілів: Зеленський схвалив запровадження, фото: instagram

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Ракурс

Реєстр педофілів введуть в Україні.

Президент Володимир Зеленський схвалив ініціативу. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Підписав документ глава держави 13 січня. Останній етап проходження законопроекту пройдено.

До реєстру вноситимуть дані про засудженого, а також скоєні ним злочини. Вводитимуть інформацію про фактично відбуте покарання.

У законі прописано, хто має право отримувати інформацію про факт перебування конкретної особи в реєстрі. Його користувачами стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, а також уповноважені особи Державного бюро розслідувань і Національної поліції.

Введення хімічної кастрації педофілів передбачалось в редакції закону до першого читання. До другого читання законодавці норму вирішили прибрати з документа.

Нагадаємо, у 2019 році поліція просила розглянути законопроект про реєстрацію педофілів. Співробітники правоохоронних органів заявили, що розслідували вбивства понад 50 дітей з початку року.