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Закон о реестре педофилов: Зеленский одобрил введение, фото: instagram

Закон о реестре педофилов: Зеленский одобрил документ

13 янв 2020, 18:31
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Реестр педофилов введут в Украине.

Президент Владимир Зеленский одобрил инициативу. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Подписал документ глава государства 13 января. Последний этап прохождения законопроекта пройден.

В реестр будут вносить данные об осужденном, а также совершенные им преступления. В законе прописано, кто имеет право получать информацию о факте пребывания конкретного лица в реестре. Его пользователями станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, а также уполномоченные лица Государственного бюро расследований и Национальной полиции.

Введение химической кастрации педофилов предполагалось в редакции закона к первому чтению. Ко второму чтению законодатели норму решили убрать из документа.

Напомним, в 2019 году полиция просила рассмотреть законопроект о регистрации педофилов. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что расследовали убийства более 50 детей с начала года.

Источник: Ракурс


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