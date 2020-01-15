Новий керівник НАЗК: що відомо про Олександра Новікова, фото — скріншот YouTube

https://racurs.ua/ua/n132067-antykorupciyne-agentstvo-otrymalo-kerivnyka-scho-vidomo-pro-oleksandra-novikova.html

Ракурс

Кабмін 15 січня призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. У грудні минулого року він переміг у відкритому конкурсі на посаду.

Тоді за кандидатуру Новікова проголосували усі члени комісії, до якої входили по три представники від уряду та міжнародних організацій, сьогодні це рішення затвердив Кабмін.

Перед ним стоїть важливе завдання — забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне — показати всім нам конкретні результати знищення корупції, — прокоментував призначення Новікова прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Під час оголошення результатів колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тільман Хоппе зазначив, що Новіков отримав найбільший бал та «найкраще відповідає критеріям».

Про Новікова відомо небагато. Освіту він отримав у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а згодом почав працювати у прокуратурі. Починав у середині 2000-х на посаді помічника прокурора в Сумах, згодом очолив відділ прокуратури області.

У Києві останнім часом працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.

У 2015 році Новіков претендував на посаду першого заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Новіков задекларував квартиру в Києві площею 59,3 кв. метра, а також автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску (це авто у нього викрали). Інший автомобіль, згаданий у його декларації, — ВАЗ-21099. Дружина Новікова володіє Kia Sorento 2003 року випуску.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року колишньому керівнику НАЗК Оксані Корчак НАБУ оголосило підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн.